Um homem causou pânico na madrugada de domingo (1º) ao dar entrada no pronto-socorro do hospital de Rangueil, em Toulouse, França, com fortes dores. Durante o atendimento, a equipe médica constatou que o paciente tinha uma granada alojada no reto, o que levou à mobilização imediata do esquadrão antibombas.
Policiais, bombeiros e uma equipe de desminagem foram acionados para acompanhar o procedimento cirúrgico e garantir a segurança. O paciente foi levado ao centro cirúrgico para a retirada do objeto, sob protocolos especiais de proteção, diante do risco de explosão.
Após a extração, os especialistas identificaram o item como um projétil militar alemão de 37 milímetros, com cerca de 16 centímetros de comprimento, datado da Primeira Guerra Mundial. Segundo técnicos, o obus não havia sido disparado, o que indica que poderia ainda conter carga explosiva.
As circunstâncias que levaram o homem a chegar ao hospital com o artefato no corpo não foram esclarecidas até o momento. Ele poderá responder judicialmente por posse ilegal de munição de categoria A, considerada de alto risco.
*Com informações do France3 Régions