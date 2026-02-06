Um homem causou pânico na madrugada de domingo (1º) ao dar entrada no pronto-socorro do hospital de Rangueil, em Toulouse, França, com fortes dores. Durante o atendimento, a equipe médica constatou que o paciente tinha uma granada alojada no reto, o que levou à mobilização imediata do esquadrão antibombas.

Policiais, bombeiros e uma equipe de desminagem foram acionados para acompanhar o procedimento cirúrgico e garantir a segurança. O paciente foi levado ao centro cirúrgico para a retirada do objeto, sob protocolos especiais de proteção, diante do risco de explosão.

Após a extração, os especialistas identificaram o item como um projétil militar alemão de 37 milímetros, com cerca de 16 centímetros de comprimento, datado da Primeira Guerra Mundial. Segundo técnicos, o obus não havia sido disparado, o que indica que poderia ainda conter carga explosiva.