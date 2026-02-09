O piloto preso por suspeita de liderar uma rede de exploração sexual infantil fazia transferências de dinheiro em troca de fotos das vítimas. Algumas delas eram abusadas havia pelo menos oito anos.

Homem mandava valores que variavam entre de R$ 30 a R$ 100 para as responsáveis pelas vítimas. A informação foi confirmada pela delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), hoje.

Segundo a polícia, o suspeito chegou a pagar um aluguel por imagens recebidas das crianças e adolescentes. "Em alguns casos ele comprava medicamentos para a família. Tem caso de comprar aluguel e até de comprar uma televisão", afirmou Aleixo. A delegada explicou que ele chegava até as vítimas após enviar mensagens para as responsáveis por elas, deixando claro que ele "gostava [sexualmente] de crianças".