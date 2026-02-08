O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou que a Escola Waldorf Rudolf Steiner indenize em R$ 1 milhão o pai da aluna Victoria Mafra Natalini, morta em 2015 durante uma excursão escolar a Itatiba (a 84 km de São Paulo).

Anteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia reduzido o valor do pedido inicial para R$ 100 mil. A ação de indenização foi iniciada em 2018 e, após a decisão contrária em esfera estadual, em 2021, a defesa da família decidiu entrar com recurso especial em instância superior.

Por unanimidade, a Quarta Turma do STJ decidiu nesta semana que R$ 1 milhão era o valor adequado devido a uma "sucessão de falhas assombrosas". O relator do caso, ministro Antonio Carlos Ferreira, declarou em seu voto que a morte não foi acidental, mas um homicídio violento ocorrido enquanto a adolescente estava sob responsabilidade direta da instituição.