O piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, preso por agredir adolescente durante uma discussão por causa de um chiclete, é investigado em outros casos de violência. O jovem de 16 anos ficou em coma após a agressão, registrada por câmeras e celulares, na saída de uma festa em Vicente Pires, no Distrito Federal.

As imagens mostram que a briga escalou rapidamente. Durante o confronto, o adolescente levou um golpe, caiu e bateu a cabeça na porta de um carro. Segundo a investigação, ele deixou o local consciente, mas sangrando. Pouco depois, sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia, teve parada cardiorrespiratória de 12 minutos e entrou em coma, em estado grave.