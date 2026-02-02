O piloto e empresário Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, preso por agredir adolescente durante uma discussão por causa de um chiclete, é investigado em outros casos de violência. O jovem de 16 anos ficou em coma após a agressão, registrada por câmeras e celulares, na saída de uma festa em Vicente Pires, no Distrito Federal.
As imagens mostram que a briga escalou rapidamente. Durante o confronto, o adolescente levou um golpe, caiu e bateu a cabeça na porta de um carro. Segundo a investigação, ele deixou o local consciente, mas sangrando. Pouco depois, sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia, teve parada cardiorrespiratória de 12 minutos e entrou em coma, em estado grave.
Em entrevista, o pai do adolescente relatou o desespero da família no atendimento de emergência e afirmou que o filho “precisa de um milagre”. Por medo de represálias, ele pediu para não ter a identidade divulgada.
Pedro foi preso na sexta-feira (30). Em depoimento, afirmou que não pretendia ferir o adolescente, versão contestada por testemunhas. De acordo com o delegado responsável, há relatos de que o piloto cuspiu na vítima pouco antes da agressão.
Após a repercussão do caso, outros episódios envolvendo Pedro vieram à tona. Ele é investigado em quatro ocorrências, três delas por agressão. Entre as denúncias, estão relatos de um jovem de 18 anos que diz ter sido atacado com socos e de uma jovem que afirmou ter sido forçada a consumir bebida alcoólica numa festa. Vídeos também mostram o piloto agredindo outras pessoas.
Com base nos indícios, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que vai responder por lesão corporal gravíssima. Em mandado de busca e apreensão, a polícia recolheu celular, computador, uma faca e um soco inglês. A defesa afirma que Pedro está arrependido e que a família se preocupa com o estado de saúde do adolescente.
*Com informações do Fantástico