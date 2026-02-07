"Vamos viver tudo que há para viver / Vamos nos permitir", são versos da música "Tempos Modernos", de Lulu Santos, que costumam ser adotados como lema no Carnaval para aproveitar ao máximo o período mais animado do ano.

As grandes festas de rua, porém, reúnem fatores que podem provocar mal-estar ao folião, como exposição ao sol, calor intenso e esforço físico associados ao consumo de bebidas alcoólicas e até o uso de drogas ilícitas, como maconha e MDMA (droga sintética, também conhecida como ecstasy, que gera euforia e sensação de bem-estar)

Saber o que fazer e o que não fazer quando alguém passar mal é fundamental para um auxílio rápido e seguro. Diante de sintomas como tontura, escurecimento da visão, palidez, sonolência ou desorientação, especialistas recomendam medidas simples, como manter a pessoa sentada ou deitada de lado, afastá-la da multidão e, em alguns casos, oferecer água.