Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como El Cid, chefe do PCC, foi preso no Ceará depois de ser localizado graças a uma abordagem policial que prendeu sua esposa.

Sidney é apontado como um dos principais chefes da célula "restrita final" do PCC. Ele é acusado de ser responsável por planejar ataques a autoridades, incluindo o promotor Lincoln Gakiya e o coordenador de presídios Roberto Medina, além de ser investigado por envolvimento em plano de sequestro do senador Sergio Moro (União Brasil - PR).

Apesar do histórico de crimes, El Cid saiu da prisão em 2022 após decisão judicial baseada em boletim de ocorrência falso. A Justiça só percebeu o erro depois que ele já estava em liberdade.