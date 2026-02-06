O adolescente investigado pela morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), não poderá ser internado, apesar de a Polícia Civil de Santa Catarina ter solicitado a medida. A impossibilidade está prevista no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que não autoriza a internação em casos de violência praticada contra animais.

Segundo a legislação vigente, a internação é uma medida excepcional e só pode ser aplicada quando o ato infracional envolve grave ameaça ou violência contra pessoas. Como o ECA não equipara crimes contra animais a crimes contra a pessoa, o pedido feito pela polícia depende de mudança na lei para ser acolhido.