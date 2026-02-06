O influenciador digital e empresário Henrique Maderite, de 50 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) em seu haras no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A morte foi confirmada pela Polícia Militar, que acionou a perícia da Polícia Civil para apurar as circunstâncias do caso.

Conhecido nacionalmente pelo bordão “Sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez”, repetido semanalmente para milhões de seguidores, Maderite morreu justamente no dia que marcou sua trajetória nas redes sociais. A coincidência chamou a atenção e gerou ainda mais comoção entre fãs e amigos.

De acordo com as primeiras informações, o influenciador foi encontrado já sem sinais vitais. Durante a verificação inicial, os policiais observaram sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas no pescoço, o que levou à solicitação imediata da perícia. Até o momento, não há laudo conclusivo sobre a causa da morte.