O influenciador digital e empresário Henrique Maderite, de 50 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) em seu haras no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A morte foi confirmada pela Polícia Militar, que acionou a perícia da Polícia Civil para apurar as circunstâncias do caso.
Conhecido nacionalmente pelo bordão “Sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez”, repetido semanalmente para milhões de seguidores, Maderite morreu justamente no dia que marcou sua trajetória nas redes sociais. A coincidência chamou a atenção e gerou ainda mais comoção entre fãs e amigos.
De acordo com as primeiras informações, o influenciador foi encontrado já sem sinais vitais. Durante a verificação inicial, os policiais observaram sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas no pescoço, o que levou à solicitação imediata da perícia. Até o momento, não há laudo conclusivo sobre a causa da morte.
Segundo relatos, um profissional de saúde chegou a realizar manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde exames devem apontar se a morte foi causada por mal súbito, causa natural ou outra circunstância. Nenhuma hipótese foi oficialmente descartada.
Natural de Belo Horizonte, Henrique Maderite construiu uma carreira de grande alcance nas redes sociais, acumulando mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Além do trabalho como influenciador, atuava como empresário, com investimentos nos setores da construção civil e do agronegócio.
Horas antes de ser encontrado morto, Maderite havia publicado mais um de seus vídeos tradicionais de sexta-feira, desejando um bom fim de semana aos seguidores - prática que manteve ao longo de anos e que se tornou sua principal marca.
A morte do influenciador provocou ampla repercussão nas redes sociais, com milhares de mensagens de despedida e homenagens. A Polícia Civil segue investigando o caso, que permanece, oficialmente, como morte de causa indeterminada até a conclusão da perícia.