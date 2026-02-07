Uma explosão de gás de cozinha deixou uma mulher de 29 anos e três filhos feridos na zona sul de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe teve 100% do corpo atingido com queimaduras de segundo grau.

Um bebê de seis meses, uma criança de quatro anos e outra de nove também sofreram queimaduras de segundo grau em 50%, 70% e 63% do corpo, respectivamente.