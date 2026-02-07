Um pediatra foi preso nesta quinta-feira (5) pela Polícia Federal em Angra dos Reis (RJ) por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Homem foi descoberto durante monitoramento da Polícia Federal na internet. Segundo a PF, ele foi identificado após buscas ativas em locais suspeitos de veiculação de conteúdo sexual infantil.