O suspeito, identificado como Gustavo Lopes de Oliveira, é investigado pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente de ao menos três pacientes, sendo duas mulheres de 19 e 24 anos, e uma adolescente de 14. As informações são da Polícia Civil baiana.

Um médico de 29 anos foi preso nesta terça-feira (3) por suspeita de estuprar pacientes, em Seabra, região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Além das pacientes, o médico também é suspeito de estuprar uma ex-assistente. Conforme a polícia, ele teria se utilizado da posição de chefia para abusar a funcionária sexual e psicologicamente.

Pacientes foram abusadas durante realização de consultas e exames. O médico atuava como clínico geral e atendia tanto na rede pública quanto na rede privada de Seabra.

Polícia passou a investigar o médico após familiares de uma vítima registrarem boletim de ocorrência. Após os parentes exporem o caso aos investigadores, a mulher relatou em depoimento que era abusada pelo médico desde o ano passado.