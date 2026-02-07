Quem já vai curtir a folia no pré-Carnaval de São Paulo tem mais opções de transporte à disposição neste fim de semana, com ampliação de horários nos transportes metropolitanos.

O Metrô, que já vinha testando operações por 24 horas no fim de semana, continua a oferecer transporte durante a madrugada de domingo (8) nas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata.

As linhas operadas por concessionárias também terão funcionamento especial, mas com diferenças em relação ao embarque. A 4-amarela e a 5-lilás aceitarão embarque até a meia-noite, com desembarques e transferências em funcionamento por 24 h, segundo a ViaQuatro e ViaMobilidade. Isso vale também para 13, 14, 15 e 21 de fevereiro.