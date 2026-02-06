O dublador Ricardo Schnetzer morreu aos 72 anos nessa quinta-feira (5), confirmou o sobrinho, o também dublador Victor Vaz, via redes sociais. Schnetzer enfrentava esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que compromete o sistema nervoso e causa perda progressiva dos movimentos.

Nos últimos meses, familiares e amigos organizaram uma vaquinha online para ajudar a custear o tratamento, que incluía plano de saúde, cuidadores, fisioterapia e medicamentos. A arrecadação ultrapassou R$ 118 mil, mas não atingiu a meta estipulada.

Nascido no Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1953, Ricardo Schnetzer iniciou a carreira na década de 1970 e se tornou uma das vozes mais reconhecidas da dublagem brasileira. Ele ficou conhecido por dublar personagens de atores como Al Pacino, Tom Cruise e Richard Gere, além de trabalhos marcantes na televisão, como o galã Fernando Colunga na novela A Usurpadora.