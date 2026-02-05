O influenciador digital “Drake de BH” matou um homem ao reagir a um assalto dentro de casa, na madrugada de segunda-feira (3), em Belo Horizonte (MG). Ele relatou que estava prestes a dormir quando foi surpreendido pelo suspeito encapuzado, que tapou sua boca, apontou a arma para sua cabeça e anunciou o roubo.

Em seguida, outros dois homens entraram no quarto do irmão do influenciador, apontaram uma arma e o obrigaram a ir até o quarto do pai. Ao perceber a movimentação, o pai reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes. Durante a confusão, uma das armas caiu no chão.

Para defender a família, o influenciador pegou o revólver e atirou contra um dos suspeitos. Os outros dois fugiram da casa, enquanto um quarto envolvido aguardava do lado de fora, dentro de um veículo. Apenas um capacete foi levado no roubo.