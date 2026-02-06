A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o pagamento dos chamados “penduricalhos” no serviço público, gerou reações divergentes entre entidades sindicais do Distrito Federal. A medida, anunciada nessa quinta-feira (6) tem alcance nacional e atinge os Três Poderes.

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef/Fenadsef) apoiou a decisão. Em nota, classificou a iniciativa como “corajosa, necessária e coerente com a Constituição Federal”, ao enfrentar o que considera uma distorção no teto remuneratório.