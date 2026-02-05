Adolescente é apreendido por matar ex e duas mulheres em padaria
Duas mulheres, uma de 56 anos e outra de 16, morreram na última quarta-feira (4) após serem atingidas por tiros em uma padaria em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além delas, uma adolescente de 14 anos também foi alvo dos tiros e foi socorrida em estado grave, mas não resistiu. O suspeito pelas mortes é um adolescente de 17 anos, que foi apreendido pela Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele é ex da vítima de 16 anos, que trabalhava como caixa do estabelecimento.
A Polícia Civil afirmou que o adolescente foi ouvido na delegacia na presença de seu representante legal. Ele foi autuado em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.
O adolescente passou por audiência de custódia na tarde desta quinta e foi representado pela Defensoria Pública. Procurado, o órgão disse que o processo tramita em segredo de Justiça e irá se manifestar apenas nos autos.
Segundo relatos de testemunhas à polícia, o jovem chegou à padaria de moto e, ainda com o capacete, começou a discutir com a ex-namorada, momento em que as pessoas que estavam no local intervieram.
Ele então teria atirado em direção da ex, da mulher de 56 anos e da adolescente de 14, que também trabalha no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente ainda teria apontado a arma para outra funcionária da padaria, uma jovem de 19 anos, que teria implorado pela vida. Ele então teria colocado os polegares na bochecha e a língua para fora, em tom jocoso, e deixado o local.
Acionados, os policiais se dirigiram à casa do suspeito.
De acordo com os militares, o adolescente foi apreendido e levado à delegacia, acompanhado da mãe, depois que os familiares forneceram relatos divergentes sobre o horário em que o suspeito havia deixado e retornado para a residência.
A adolescente de 14 anos atingida foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, na capital mineira, onde não resistiu e morreu.