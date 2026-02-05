Duas mulheres, uma de 56 anos e outra de 16, morreram na última quarta-feira (4) após serem atingidas por tiros em uma padaria em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além delas, uma adolescente de 14 anos também foi alvo dos tiros e foi socorrida em estado grave, mas não resistiu. O suspeito pelas mortes é um adolescente de 17 anos, que foi apreendido pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele é ex da vítima de 16 anos, que trabalhava como caixa do estabelecimento.

A Polícia Civil afirmou que o adolescente foi ouvido na delegacia na presença de seu representante legal. Ele foi autuado em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.