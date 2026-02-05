06 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIOLÊNCIA

Jovem é morta, e crime é descoberto por motorista de app

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Luciana Cordeiro do Nascimento, 27, foi morta pelo namorado Bruno Ribeiro da Silva, 30
Luciana Cordeiro do Nascimento, 27, foi morta pelo namorado Bruno Ribeiro da Silva, 30

Um homem foi preso por suspeita de matar a namorada, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza (CE), na noite desta terça-feira (3). O crime foi descoberto por um motorista de aplicativo que a vítima havia solicitado para uma corrida.

Luciana Cordeiro do Nascimento, 27, foi morta com golpes de tesoura e pauladas na cabeça.com golpes de tesoura e pauladas na cabeça. O suspeito do crime é o namorado dela, Bruno Ribeiro da Silva, 30, que foi preso e confessou o crime. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Crime teria sido motivado por ciúmes de Bruno. A vítima queria ir para o aniversário do marido da irmã, mas Bruno não quis ir e também não queria deixá-la participar da comemoração em família.

Vítima decidiu ir sozinha e solicitou uma corrida de moto por aplicativo para levá-la ao endereço. Entretanto, antes de o motorista chegar ao local de espera, Bruno teria matado a namorada.

Motorista do aplicativo solicitado estranhou a ausência de Luciana quando chegou no endereço. O homem também viu uma poça de sangue no portão da residência dela e acionou as autoridades, ainda segundo a polícia.

Polícia esteve no local e encontrou Luciana sem vida. Bruno, que havia fugido após o crime, foi localizado na cidade de Morada Nova, distante 167 km de Fortaleza. De acordo com a investigação, ele pretendia fugir para o Pará.

Bruno foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Em depoimento, ele admitiu que matou Luciana por ciúmes, de acordo com a polícia.

Justiça manteve a prisão de Bruno na audiência de custódia realizada ontem. Ele já possui antecedentes por violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, entre outros crimes. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Luciana trabalhava como auxiliar administrativa na Secretaria da Saúde do Ceará. Em nota, a pasta disse reconhecer "a contribuição profissional de Luciana e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e luto". O órgão também afirmou "repudiar toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, do respeito e da dignidade humana".

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Comentários

Comentários