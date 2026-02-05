Um homem foi preso por suspeita de matar a namorada, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza (CE), na noite desta terça-feira (3). O crime foi descoberto por um motorista de aplicativo que a vítima havia solicitado para uma corrida.

Luciana Cordeiro do Nascimento, 27, foi morta com golpes de tesoura e pauladas na cabeça.com golpes de tesoura e pauladas na cabeça. O suspeito do crime é o namorado dela, Bruno Ribeiro da Silva, 30, que foi preso e confessou o crime. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Crime teria sido motivado por ciúmes de Bruno. A vítima queria ir para o aniversário do marido da irmã, mas Bruno não quis ir e também não queria deixá-la participar da comemoração em família.