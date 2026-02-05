Um vídeo apresentado pela defesa do adolescente suspeito de matar o cão Orelha mostra o cachorro caminhando, uma hora após o horário em que a polícia disse que ele foi agredido. A Polícia Civil de Santa Catarina confirma a veracidade das imagens e diz que em nenhum momento o cachorro foi "agredido até a morte".

Na imagem apresentada pela defesa, o cachorro sai de um arbusto e caminha por uma calçada de Florianópolis às 7h05 do dia 4 de janeiro. O cão aparece nas imagens após o horário apontado como o da agressão. A polícia disse que a agressão ocorreu durante meia hora, na madrugada de 4 de janeiro. Segundo a polícia, o autor da infração cometeu o ato entre 5h25 e 5h58.

A delegada Mardjoli Adorian Valcareggi, da Delegacia de Proteção Animal, confirmou que o animal que aparece no vídeo da defesa é Orelha. "Em nenhum momento, a polícia confirmou que o animal teria sido agredido até a morte", disse.