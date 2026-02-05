A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta quarta-feira (4) Alysson Augusto Alves, 28, pela morte do cabeleireiro Denílson Nascimento Alves, 27, assassinado a facadas no sábado (31), em Iguape, no interior do estado.

Prisão foi feita pela Polícia Civil, após pedido do Ministério Público de São Paulo e autorização da Justiça. Ele estava em liberdade provisória desde o dia do crime, quando confessou o assassinato, mas ganhou o direito de responder em liberdade na audiência de custódia.

Promotoria recorreu da decisão que manteve Alysson em liberdade. O MP paulista alegou que Alysson agiu com dolo, ou seja, tinha a intenção de matar Denílson, além de poder obstruir a investigação.