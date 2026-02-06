Priscilla Kiekow, irmã de Isabel Veloso, se manifestou publicamente após declarações do viúvo da influenciadora, Lucas Borbas, que acusou a família da jovem de agir por interesse financeiro. Isabel morreu aos 19 anos, no início de janeiro.
As acusações foram feitas por Lucas nas redes sociais, ao responder uma pergunta de seguidores sobre o apoio dos familiares de Isabel para realizar sonhos deixados por ela. Na resposta, ele afirmou que não recebe ajuda e disse que “só existe ajuda quando há interesse financeiro”.
Diante da repercussão, Priscilla usou o Instagram para rebater as falas e classificou as declarações como cruéis. Ela publicou capturas de tela que, segundo afirma, mostram tentativas sem resposta de contato com Lucas, inclusive pedidos para ver Arthur, filho dele com Isabel.
A irmã da influenciadora também divulgou uma troca de mensagens em que o viúvo teria ameaçado agredir Joelson, pai de Isabel. Priscilla acompanhou a jovem durante o período de internação e tratamento nos últimos meses de vida.
Isabel Veloso ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua luta contra um linfoma de Hodgkin, diagnosticado aos 15 anos. Após diferentes tratamentos, incluindo quimioterapia, transplante de medula e imunoterapia, ela anunciou a remissão da doença em 2025, mas morreu meses depois.