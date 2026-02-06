Priscilla Kiekow, irmã de Isabel Veloso, se manifestou publicamente após declarações do viúvo da influenciadora, Lucas Borbas, que acusou a família da jovem de agir por interesse financeiro. Isabel morreu aos 19 anos, no início de janeiro.

As acusações foram feitas por Lucas nas redes sociais, ao responder uma pergunta de seguidores sobre o apoio dos familiares de Isabel para realizar sonhos deixados por ela. Na resposta, ele afirmou que não recebe ajuda e disse que “só existe ajuda quando há interesse financeiro”.

Diante da repercussão, Priscilla usou o Instagram para rebater as falas e classificou as declarações como cruéis. Ela publicou capturas de tela que, segundo afirma, mostram tentativas sem resposta de contato com Lucas, inclusive pedidos para ver Arthur, filho dele com Isabel.