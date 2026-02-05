06 de fevereiro de 2026
CEARÁ

Chefe do PCC-SP suspeito de plano contra Moro é preso

El Cid é apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pelo planejamento de ataques contra autoridades.
Um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como “El Cid”, foi preso pela Polícia Militar do Ceará nessa quarta-feira (4), no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele era considerado foragido da Justiça paulista.

El Cid é apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pelo planejamento de ataques contra autoridades, incluindo o sequestro do senador Sérgio Moro, em 2023. No momento da prisão, ele usava documento falso e tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio e associação para o tráfico.

Os agentes encontraram a localização do suspeito depois da prisão da esposa dele, detida com documentos falsos no interior do Ceará. Após a captura, El Cid foi encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos legais.

*Com informações do g1

