Um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como “El Cid”, foi preso pela Polícia Militar do Ceará nessa quarta-feira (4), no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele era considerado foragido da Justiça paulista.

Leia mais: PCC e CV disputam território no interior e no litoral de SP

El Cid é apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pelo planejamento de ataques contra autoridades, incluindo o sequestro do senador Sérgio Moro, em 2023. No momento da prisão, ele usava documento falso e tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio e associação para o tráfico.