05 de fevereiro de 2026
SALÁRIOS

Reajuste no Congresso deve custar R$ 790 milhões em 2026

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Fábio Rodrigues-Pozzebom
Os reajustes previstos variam de 8% a 9,25%, além de gratificações que podem dobrar a remuneração em alguns cargos.
O reajuste dos salários dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado deverá gerar um impacto orçamentário de R$ 790,4 milhões em 2026, segundo projeções incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA). As propostas foram aprovadas em votação simbólica nesta semana.

Leia mais: Máquina pública: Custo para governo funcionar atinge R$72 bilhões

Do total estimado, a Câmara concentra a maior parte do custo, com R$ 592 milhões previstos para o ano, enquanto o Senado deverá desembolsar R$ 198,4 milhões. Os projetos também promovem mudanças nas gratificações e na estrutura das carreiras.

Entre as alterações, está a incorporação de gratificações ao salário-base e a criação de mecanismos que permitem compensações por dias trabalhados, inclusive com possibilidade de indenizações fora do teto constitucional em situações específicas. Os reajustes previstos variam de 8% a 9,25%, além de gratificações que podem dobrar a remuneração em alguns cargos.

Parte das medidas ainda depende de tramitação no Senado e de sanção presidencial para entrar em vigor.

*Com informações do Metrópoles

