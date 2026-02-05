O reajuste dos salários dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado deverá gerar um impacto orçamentário de R$ 790,4 milhões em 2026, segundo projeções incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA). As propostas foram aprovadas em votação simbólica nesta semana.
Do total estimado, a Câmara concentra a maior parte do custo, com R$ 592 milhões previstos para o ano, enquanto o Senado deverá desembolsar R$ 198,4 milhões. Os projetos também promovem mudanças nas gratificações e na estrutura das carreiras.
Entre as alterações, está a incorporação de gratificações ao salário-base e a criação de mecanismos que permitem compensações por dias trabalhados, inclusive com possibilidade de indenizações fora do teto constitucional em situações específicas. Os reajustes previstos variam de 8% a 9,25%, além de gratificações que podem dobrar a remuneração em alguns cargos.
Parte das medidas ainda depende de tramitação no Senado e de sanção presidencial para entrar em vigor.
*Com informações do Metrópoles