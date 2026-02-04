A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (4) a 12ª morte de intoxicação por metanol no estado. O óbito é de um jovem de 26 anos morador de Mauá, na Grande São Paulo.

A Polícia Civil afirmou que o jovem morreu na manhã do dia 29 de janeiro depois de dez dias internado. Antes de ser hospitalizado, a vítima reclamou de dores e náuseas. Foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Barão de Mauá e depois tranferidos para o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, onde morreu.

Além do jovem, os outros 11 óbitos incluem quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos, residentes na cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos e um homem de 62 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos, de Osasco; um homem de 37 anos, de Jundiaí; e um homem de 26 anos, de Sorocaba.