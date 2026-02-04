Em meio às discussões sobre a implementação de um código de conduta no STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Alexandre de Moraes negou que integrantes da corte julguem casos com os quais tenham relação pessoal e disse que a opinião pública "passou a demonizar palestras".

Moraes também afirmou que a Constituição Federal e a Loman (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) "bastam para regrar a magistratura", fala que foi compreendida internamente como uma crítica às diretrizes defendidas pelo presidente do STF, Edson Fachin.

As declarações foram dadas durante sessão nesta quarta-feira (4) na qual foi julgada uma ação que questiona regras para manifestações de juízes nas redes sociais.