Acidente no qual Silvana Germann de Aguiar teria se envolvido não existiu, afirma delegado. À Record Guaíba, Anderson Spier afirmou que a polícia também não conseguiu confirmar até o momento nem se a suposta viagem da mulher para Gramado (RS) aconteceu.

Uma mulher de 48 anos publicou nas redes sociais sobre um falso acidente de trânsito antes de desaparecer com os pais. O desaparecimento de mais de uma semana em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, é investigado pela Polícia Civil como um crime.

No dia 24 de janeiro, Silvana escreveu que havia sofrido um acidente de trânsito enquanto retornava de Gramado. Em seguida, ela postou que ficaria sem sinal e, no dia seguinte, agradeceu por orações. Desde então, não fez mais contato.

Polícia acredita que as publicações sobre o acidente e os desaparecimentos podem ter sido feitos para acobertar algum crime. "Possivelmente, a pessoa que sumiu com ela postou aquelas informações para despreocupar os familiares e para cobrir a prática de um crime que estamos apurando, não sabemos exatamente qual seja", afirmou o delegado à Record.

"A princípio, tudo leva a crer que a viagem [para Gramado] não existiu. Foge um pouco da rotina dela. Ela costumava viajar, mas não era dessa forma. Isso tudo está sob investigação", disse Anderson Spier, delegado.

Quem são os desaparecidos?