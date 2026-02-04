Três pessoas da mesma família estão desaparecidas há mais de uma semana em Cachoeirinha (RS). O caso é investigado pela polícia, que suspeita que o sumiço tenha acontecido para acobertar um crime.

Status de uma rede social de Silvana Germann de Aguiar, 48, afirmava que ela tinha sofrido um acidente do sábado para o domingo (25). "Tivemos um acidente essa noite. Caminhão vermelho fugiu sem prestar ajuda", diz trecho da mensagem.

Diante do suposto acidente, os pais de Silvana, Dalmira Germann de Aguiar, 70, e Isail Vieira de Aguiar, 69, teriam saído em busca da filha. Eles teriam entrado em um carro ainda no domingo, segundo informações passadas por uma testemunha à Polícia Civil do Rio Grande do Sul.