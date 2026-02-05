Uma criança de sete anos acionou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (3) em Belo Horizonte após ver o pai agredindo e ameaçando a mãe, que está grávida de cinco meses.

O menino ligou para o 190 e relatou a situação enquanto se escondia com seus dois irmãos. O caso ocorreu por volta das 13h na rua Itapeva, no bairro Concórdia, de acordo com informações da Polícia Militar.