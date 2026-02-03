03 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho esfaqueia padrasto para defender mãe de agressões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PCPB
O ataque aconteceu na madrugada de segunda-feira (2), depois que o filho da vítima interveio para defender a mãe.
Um caso de violência doméstica terminou com um homem gravemente ferido ao ser esfaqueado dentro de casa em João Pessoa, na Paraíba. O ataque aconteceu na madrugada de segunda-feira (2), depois que o filho da vítima interveio para defender a mãe, que era agredida pelo companheiro.

O padrasto, de 35 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana, com ferimentos no tórax e no braço. Exames apontaram perfurações no pulmão, no diafragma e no fígado. Ele passou por procedimentos cirúrgicos e permanece internado, estável e fora de risco de morte.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso.

*Com informações do Portal T5

