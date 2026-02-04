O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na segunda-feira (2), na Penitenciária da Papuda, em Brasília, no âmbito da investigação por crimes contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi ouvido na condição de investigado, mas o conteúdo das declarações não foi divulgado.

A apuração busca esclarecer se Bolsonaro cometeu calúnia ao associar Lula a traficantes do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. As declarações investigadas constam num vídeo publicado no YouTube em março de 2025. Também são analisadas possíveis injúrias por postagens no X, em que o ex-presidente usou termos ofensivos, como “cachaça” e “patifaria armada”, ao se referir ao atual chefe do Executivo.