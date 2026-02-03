O Ministério Público Militar protocolou no Superior Tribunal Militar (STM) pedidos para que sejam declaradas a perda de postos e patentes de militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ação que apurou a trama golpista. Entre os alvos estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, e os generais Augusto Heleno, Walter Souza Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Leia mais: Rotina de Bolsonaro tem caminhada, médico todo dia e nenhum livro

Caso o STM acolha as representações, os militares poderão ser expulsos das Forças Armadas, com impactos diretos na remuneração e no modo de cumprimento das penas já impostas pelo STF. O tribunal não vai reavaliar as condenações, mas decidir se os réus mantêm condições éticas para permanecer no oficialato. As ações foram distribuídas a diferentes relatores e devem ser julgadas nos próximos meses.