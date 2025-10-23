Alunas de escola no interior de SP têm foto em site pornográfico

Ao menos 13 meninas que vivem no interior de São Paulo tiveram as fotos modificadas com deepfakes e anunciadas em sites pornográficos.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência, que aponta três meninos como suspeitos de terem divulgado o material online.

No documento, a mãe de uma das adolescentes diz que foi avisada por ela que imagens de alunas da cidade foram publicadas em um site pornográfico. Ao acessar o endereço, a mulher reconheceu o rosto da filha em imagens de nudez, que, segundo ela, são montagens feitas com corpos de outras mulheres.