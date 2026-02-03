Um motorista por aplicativo foi agredido ao interromper uma corrida em Salvador (BA) ao flagrar passageiros praticando ato sexual no banco traseiro do veículo. Este caso aconteceu no domingo (1º), no bairro da Graça, e é apurado pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo o próprio condutor, de 23 anos, três homens entraram no carro e, durante o trajeto, um casal iniciou sexo oral. Diante da situação, ele parou o veículo e pediu que todos descessem. Houve discussão e os passageiros - dois falantes de espanhol e um brasileiro - avançaram contra o motorista.

A ocorrência foi registrada como “vias de fato”, com agressões de ambos os lados, e segue sob investigação da 14ª Delegacia Territorial, no bairro da Barra.