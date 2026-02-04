A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita após reprovação em teste microbiológico que apontou contaminação por bactéria.

A medida, publicada na segunda-feira (2), vale exclusivamente para o lote 183/3 B, fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda.

Segundo a agência, a decisão foi tomada com base em laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que identificou resultado insatisfatório no teste de Estafilococos Coagulase Positiva (ECP). O exame é utilizado para quantificar a presença da bactéria Staphylococcus aureus em alimentos e bebidas.