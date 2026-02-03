Oito pessoas foram mortas nesta terça-feira (3) em uma ação policial no complexo do Nordeste de Amaralina, área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho em Salvador. O governo do estado diz que se tratavam de suspeitos mortos em confronto.

O patrulhamento foi reforçado na região após a morte do cabo Glauber Rosa Santos, 42, que participava de uma operação para combater a atuação do grupo criminoso. Ele foi atingido por um tiro na cabeça na madrugada desta terça.

Em uma rede social, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) prestou solidariedade à família do policial e disse que forças de segurança investigavam o crime para identificar e prender os responsáveis.