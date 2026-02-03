A chuva que atinge a cidade de São Paulo no início da noite desta terça-feira (3) coloca todo o município em estado de atenção para alagamentos.

O alerta foi feito às 18h38 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emerência), da Prefeitura de São Paulo.

Ele é válido, inclusive, para as marginais Pinheiros e Tietê. Até a publicação deste texto não havia nenhuma notificação de alagamento intransitável.