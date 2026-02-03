A perseguição policial que cruzou a zona oeste de São Paulo terminou em tiroteio e morte na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na tarde desta terça-feira (3/2). A ocorrência mobilizou um grande contingente das polícias Civil e Militar, travando o trânsito no sentido Avenida Juscelino Kubitschek.

A ação teve início após o roubo a uma residência de luxo no Morumbi. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos foram interceptados pela polícia, resultando em cinco suspeitos baleados: três ainda no interior da mansão e dois durante a fuga na Faria Lima.

No centro financeiro da capital, um dos envolvidos morreu no local e outro foi preso. Imagens da região registraram o pânico de pedestres, veículos atingidos por disparos e um homem algemado pelas autoridades. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha vinha sendo monitorada após a inteligência identificar o planejamento do assalto.