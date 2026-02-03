O ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), revogou o habeas corpus que beneficiava o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, com medidas cautelares alternativas à prisão, com uso de tornozeleira e recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana. Com isso, o artista poderá voltar a ser preso a depender de análise do Tribunal de Justiça do Rio, que foi comunicado da decisão da instância superior.

Relembre o caso: Ministro do STJ manda soltar o rapper Oruam

A decisão, publicada na segunda-feira (2), foi tomada após Oruam ficar com a tornozeleira eletrônica descarregada por 28 vezes em 43 dias, em especial à noite e aos finais de semana, período em que o recolhimento domiciliar é obrigatório.