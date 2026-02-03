Mulher que esfaqueou namorada de seu ex-companheiro é presa
A suspeita de esfaquear e matar Maria Luiza Costa da Silva, de 18 anos, foi presa e permanece sob custódia policial no Recife. Kallyne Santos da Silva, de 21 anos, está internada no Hospital da Restauração por ter se machucado durante o ataque,e deverá responder por homicídio consumado e tentativa de homicídio.
Kallyane cometeu o crime na noite de sábado (31), na saída de um bloco de pré-Carnaval no bairro da Mustardinha, zona oeste da capital pernambucana. Segundo as polícias Civil e Militar, Maria Luiza foi atacada pela ex-companheira de seu atual namorado, Gabryel Nascimento da Silva, de 27 anos, que também se feriu e machucou a agressora ao tentar desarmá-la. Ele foi socorrido, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.
Após o ataque, Maria Luiza foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento dos Torrões, mas teve a morte confirmada na unidade. Já Kallyne foi encaminhada ao Hospital da Restauração, onde permanece internada sob escolta policial.
A defesa da jovem afirmou, em nota, que os fatos ainda estão sendo apurados e pediu cautela diante de julgamentos antecipados fora do processo legal. A motivação do crime não foi divulgada, e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O Bloco do Papada, onde o grupo estava antes do ataque, lamentou a morte da jovem e destacou que a violência teve cunho pessoal, sem relação com o evento carnavalesco.