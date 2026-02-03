A suspeita de esfaquear e matar Maria Luiza Costa da Silva, de 18 anos, foi presa e permanece sob custódia policial no Recife. Kallyne Santos da Silva, de 21 anos, está internada no Hospital da Restauração por ter se machucado durante o ataque,e deverá responder por homicídio consumado e tentativa de homicídio.

Leia mais: Malu Constantino foi morta por Kallyne, ex do seu namorado

Kallyane cometeu o crime na noite de sábado (31), na saída de um bloco de pré-Carnaval no bairro da Mustardinha, zona oeste da capital pernambucana. Segundo as polícias Civil e Militar, Maria Luiza foi atacada pela ex-companheira de seu atual namorado, Gabryel Nascimento da Silva, de 27 anos, que também se feriu e machucou a agressora ao tentar desarmá-la. Ele foi socorrido, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.