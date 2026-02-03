O relatório final de investigação da Polícia Civil sobre as mortes do menino Ryan da Silva Andrade Santos, quatro, e do adolescente Gregory Ribeiro Vasconcelos, 17, conclui que elas foram provocadas por troca de tiros entre policiais militares e dois adolescentes numa motocicleta. O documento diz que os PMs agiram em legítima defesa e que não poderiam prever que a criança de 4 anos seria atingida por uma bala perdida.

Nenhum dos agentes de segurança foi indiciado. O delegado Thiago Nemi Bonametti, responsável pelo inquérito, diz que não há mais nenhuma providência a ser tomada pela investigação da polícia. O relatório foi entregue à Justiça e, agora, deve ser encaminhado para análise do Ministério Público.