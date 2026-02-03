O ex-presidente do Rioprevidência, Deivis Marcon Antunes, foi preso nesta terça-feira (3) em ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, em Itatiaia, no Sul do Rio de Janeiro. Ele retornou dos Estados Unidos, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos e seguia de carro para o Rio quando foi abordado.

Após a prisão, Deivis foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda e, em seguida, será encaminhado à capital fluminense. Ele comandou o fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio até 23 de janeiro, quando renunciou após a deflagração de uma operação que apura suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de recursos e corrupção.