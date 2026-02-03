O ex-presidente do Rioprevidência, Deivis Marcon Antunes, foi preso nesta terça-feira (3) em ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, em Itatiaia, no Sul do Rio de Janeiro. Ele retornou dos Estados Unidos, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos e seguia de carro para o Rio quando foi abordado.
Leia mais: Rioprevidência foi o fundo de pensão que mais investiu no Master
Após a prisão, Deivis foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda e, em seguida, será encaminhado à capital fluminense. Ele comandou o fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio até 23 de janeiro, quando renunciou após a deflagração de uma operação que apura suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de recursos e corrupção.
As investigações envolvem aplicações de quase R$ 1 bilhão feitas pelo Rioprevidência em letras financeiras do Banco Master, consideradas de alto risco e sem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Segundo a PF, as operações arriscaram recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de mais de 230 mil servidores.
A prisão, efetuada na segunda fase da Operação Barco de Papel, também cumpre outros mandados de prisão temporária e de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. A Justiça apontou indícios de obstrução das investigações e ocultação de provas.
*Com informações do g1