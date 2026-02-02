Um réu fugitivo dos ataques aos três Poderes no 8 de Janeiro deu um drible na Justiça, na Polícia Federal e no Itamaraty e conseguiu um novo passaporte mesmo com mandado de prisão em aberto, com um passaporte antigo já apreendido e com ordem judicial para impedir a expedição de novos documentos para ele.

Com o novo passaporte nas mãos, o foragido, que já estava no México, conseguiu embarcar num avião, chegou à Europa e, lá, pediu "proteção internacional" ao governo da Espanha, que já concedeu esse benefício a outro investigado bolsonarista.