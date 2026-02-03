O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que indicou os nomes de Guilherme Mello e Thiago Cavalcanti para possíveis vagas na diretoria do Banco Central. Segundo ele, as sugestões foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva há cerca de três meses.

Haddad afirmou que o presidente ainda não formalizou convites nem tomou decisão sobre as indicações, que dependerão de avaliação e posterior envio ao Senado para sabatina e votação. O ministro também criticou o vazamento de informações sobre os nomes, classificando a situação como prejudicial.

De acordo com Haddad, Mello, atual secretário de Política Econômica, e Cavalcanti, professor da Universidade de Cambridge, foram levados ao presidente por considerar ambos tecnicamente qualificados.