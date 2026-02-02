03 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INTERIOR DE SP

Pitbull da família ataca e mata bebê de 10 meses; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV
Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher sai da casa pedindo ajuda enquanto o cachorro aparece com o bebê.
Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher sai da casa pedindo ajuda enquanto o cachorro aparece com o bebê.

Um bebê de dez meses morreu atacado por um cachorro da raça pitbull na tarde de domingo (1º), em Socorro, no interior de São Paulo. O ataque aconteceu no quintal de casa da família no bairro Nogueiras, onde a criança estava junto do animal.

Leia mais: Menino de 5 anos morre atacado pelo pitbull do tio

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher sai da casa pedindo ajuda enquanto o cachorro aparece com o bebê. A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital da Cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o pitbull pertence ao padrasto da vítima. O animal foi recolhido e encaminhado ao canil da Guarda Municipal. A Polícia Civil requisitou perícia no local e investiga o caso como homicídio e omissão de cautela na guarda e condução de animais.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários