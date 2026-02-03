03 de fevereiro de 2026
Explosão de gás em comunidade fere ao menos 10 moradores

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/G1
Botijão estava com o registro aberto e começou vazar na comunidade.
Botijão estava com o registro aberto e começou vazar na comunidade.

Uma explosão causada por vazamento de gás em uma casa no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, deixou ao menos dez feridos na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa seria a queda de um botijão que estava com o registro aberto e começou vazar na comunidade. Logo depois ocorreu a explosão.

Sete pessoas -quatro adultos, duas crianças e um adolescente- foram levadas para o Hospital Municipal do M'Boi Mirim, também na zona sul.

Três dos adultos e as duas crianças precisaram ser intubados, ainda segundo a corporação. O estado de saúde das vítimas não foi informado até a publicação deste texto.

Outras três tiveram ferimentos leves. As idades não foram informadas.

O fogo, na rua Macieira do Sul, foi extinto pouco antes das 22h.

