Uma explosão causada por vazamento de gás em uma casa no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, deixou ao menos dez feridos na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa seria a queda de um botijão que estava com o registro aberto e começou vazar na comunidade. Logo depois ocorreu a explosão.

Sete pessoas -quatro adultos, duas crianças e um adolescente- foram levadas para o Hospital Municipal do M'Boi Mirim, também na zona sul.