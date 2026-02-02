Uma mulher trans foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (2) na alameda dos Guainumbis, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. Até a tarde desta segunda, a vítima era identificada apenas como Sheila, de 35 anos.

O crime ocorreu em uma região conhecida como reduto de prostituição no entorno da avenida Indianópolis.

O autor do crime fugiu em um carro. Horas depois, um policial civil foi preso suspeito de envolvimento no caso, conforme a Secretaria da Segurança Pública. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha a ocorrência, diz trecho da nota.