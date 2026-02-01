Em partida de grande rivalidade e marcada por lances decisivos, o Corinthians derrotou o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º) no Estádio Arena BRB Mané Garrincha, e faturou a Supercopa Rei - Supercopa do Brasil 2026 com autoridade. A equipe paulista, campeã da Copa do Brasil de 2025, abriu a temporada com um título importante sobre o campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O jogo teve ritmo intenso desde o apito inicial, com o Flamengo buscando controlar a posse de bola e o Corinthians explorando os contra-ataques. A principal jogada do primeiro tempo veio aos 25 minutos, quando o lateral Matheuzinho fez cobrança de escanteio que encontrou Gustavo Henrique, que desviou de cabeça para o meio da área, e o zagueiro Gabriel Paulista concluiu de primeira no canto, abrindo o placar para o Timão.

Expulsão e polêmica com o VAR

O confronto ganhou contornos dramáticos ainda antes do intervalo. Nos minutos finais da primeira etapa, o atacante Jorge Carrascal, do Flamengo, atingiu com o cotovelo o corintiano Breno Bidon em disputa de bola. A jogada não foi punida na hora, mas, após consulta ao VAR no começo do segundo tempo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein voltou atrás e aplicou o cartão vermelho direto ao colombiano, deixando o Flamengo com dez jogadores na etapa final.

Confirmação nos acréscimos