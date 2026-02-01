02 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
APARTAMENTO

Homem é encontrado morto embaixo da cama após incêndio

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Fogo atingiu o 17ª andar de um prédio na rua Álvaro Inácio Cardoso, no centro de São Bernardo
Fogo atingiu o 17ª andar de um prédio na rua Álvaro Inácio Cardoso, no centro de São Bernardo

Um homem morreu na manhã deste domingo (1º) durante incêndio que atingiu um apartamento no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e estava embaixo da cama quando foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, já inconsciente. O nome da vítima, cujo óbito foi constatado ainda no local, não foi divulgado.

Outras duas pessoas que inalaram fumaça precisaram ser socorridas e passam por atendimento no pronto-socorro.

O caso ocorreu no décimo sétimo andar de um prédio residencial localizado na rua Álvaro Inácio Cardoso. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h.

As chamas foram controladas cerca de uma hora depois e extintas por volta das 11h. Seis viaturas dos bombeiros atuaram na ocorrência.

Comentários

Comentários