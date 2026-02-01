Um homem morreu na manhã deste domingo (1º) durante incêndio que atingiu um apartamento no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e estava embaixo da cama quando foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, já inconsciente. O nome da vítima, cujo óbito foi constatado ainda no local, não foi divulgado.

Outras duas pessoas que inalaram fumaça precisaram ser socorridas e passam por atendimento no pronto-socorro.