Uma explosão causada por vazamento de gás em um barraco em uma comunidade no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, deixou ao menos dez feridos na noite desta segunda-feira (2).

Segundo os bombeiros, dos feridos, sete foram levadas por populares para o Pronto-socorro do Hospital Municipal do M'Boi Mirim, também na zona sul. As demais tiveram ferimentos leves.

Das vítimas hospitalizadas havia quatro adultos, duas crianças e um adolescente. As idades não foram informadas.