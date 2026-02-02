Explosão em comunidade da zona sul de SP deixa 10 feridos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma explosão causada por vazamento de gás em um barraco em uma comunidade no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, deixou ao menos dez feridos na noite desta segunda-feira (2).
Segundo os bombeiros, dos feridos, sete foram levadas por populares para o Pronto-socorro do Hospital Municipal do M'Boi Mirim, também na zona sul. As demais tiveram ferimentos leves.
Das vítimas hospitalizadas havia quatro adultos, duas crianças e um adolescente. As idades não foram informadas.
Conforme os bombeiros, três adultos e as duas crianças precisaram ser intubados. O estado de saúde das vítimas não foi informado até a publicação deste texto.
Também de acordo com a corporação, um botijão de gás teria caído com registro aberto e começou a fazer. Logo após ocorreu a explosão.
O fogo, na rua Macieira do Sul, foi extinto pouco antes das 22h.