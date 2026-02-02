Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta em casa, na Saúde (zona sul de São Paulo), na noite de sábado (31). De acordo com a Polícia Militar, o corpo dela estava no quarto, junto à filha dela, de 2 anos. O caso é investigado como feminicídio.

As duas teriam sido mantidas em cárcere privado por mais de um dia pelo suspeito, identificado como o companheiro dela, que morava no local. Contra ele já havia um boletim de ocorrência feito pela vítima por violência doméstica. A polícia identificou sinais de violência no rosto de mulher.

A criança, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi encaminhada à UPA Vila Mariana. Durante o atendimento foram identificados indícios de violência sexual, e ela foi transferida, em seguida, para o Hospital da Mulher.