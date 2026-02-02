03 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POLÍCIA

Mulher é encontrada morta ao lado da filha de 2 anos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Viaturas da Polícia Militar de São Paulo
Viaturas da Polícia Militar de São Paulo

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta em casa, na Saúde (zona sul de São Paulo), na noite de sábado (31). De acordo com a Polícia Militar, o corpo dela estava no quarto, junto à filha dela, de 2 anos. O caso é investigado como feminicídio.

As duas teriam sido mantidas em cárcere privado por mais de um dia pelo suspeito, identificado como o companheiro dela, que morava no local. Contra ele já havia um boletim de ocorrência feito pela vítima por violência doméstica. A polícia identificou sinais de violência no rosto de mulher.

A criança, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi encaminhada à UPA Vila Mariana. Durante o atendimento foram identificados indícios de violência sexual, e ela foi transferida, em seguida, para o Hospital da Mulher.

A polícia pediu a prisão temporária do suspeito.

O caso é investigado como feminicídio e violência doméstica, e a vítima tinha medida protetiva contra o companheiro, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O pai relatou que escutou brigas do casal entre a noite de sexta-feira (30) e a madrugada de sábado e teria ameaçado chamar a polícia, segundo a TV Globo. Como ele não ouviu mais discussões, pensou que a situação tivesse se resolvido.

Mas ao tentar fazer contato com a filha no sábado, não teve resposta. O pai, então chamou a PM. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a mulher morta, sem roupas, e a filha ainda no berço.

O local passou por perícia e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher Sul.

Comentários

Comentários