O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, disse nesta segunda-feira (2) que "a cada vez que morre um meliante na troca de tiro [com a polícia] eu fico triste".

"[Fico] porque sei que a pessoa que morreu também tem família, filho, pai e mãe. Eu não queria isso. A gente também não quer o confronto, não", disse o titular da pasta ao comentar o aumento da letalidade policial registrado no estado de São Paulo no ano passado.

Balanço da secretaria divulgado na semana passada aponta para 834 pessoas mortas por policiais civis e militares, em serviço ou de folga, ao longo de 2025. São 21 vítimas a mais do que no ano anterior. O quarto trimestre registrou 276 casos, o maior número da história para o período.